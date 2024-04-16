Yine “Ne tesadüf!” diyelim: Tüm finaller son haftalarda

KOCAELİSPOR VE ÇORUM 3.SIRADA, AVERAJ KÖRFEZ’DE
Trendyol 1.Lig’de 3. Sırada yer alan Kocaelispor, son haftalarda Bandırma, Bodrum ve özellikle sezon sonunun son maçı olacak tarihi karşılaşmada, Sakaryaspor maçıyla normal sezonu tamamlayacak. Son dört sezondur Sakaryalılarla final oynamaya alışan Kocaelispor, rakibini sürekli farklı yenerek darmadağın etti.
SAKARYA İZMİT’E GELECEK, SEYİRCİSİ GELEMEYECEK
Dört hafta sonra oynanacak olan Sakaryaspor maçı İzmit'te olacak ve rakip takım taraftarı maça gelmeyecek. İlk yarının son maçında eski ilçemiz Adapazarı’nda 3-1 bir yenildiğimiz Sakaryaspor, Kocaelispor taraftarını kabul etmemişti. İl Güvenlik kurulunun bu noktada dikkatli olarak, bu maçı da seyircisiz oynatması bekleniyor. Kocaelispor ve Sakarya birbiriyle yıllardır çok tarihi ve olaylı maçlar oynadı. Hatta İsmetpaşa’daki bir maç yarıda kaldı. Ancak bu sezonki son maç süper bir lig bileti anlamı taşıdığı için çok daha önemli tarihi bir anlam yüklendi.
KOCAELİSPOR’UN KALAN 4 MAÇI:
22.04. 2024
Kocaelispor
28.04.2024
Kocaelispor
05.05.2024
Kocaelispor
12.05.2024
Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.