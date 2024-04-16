Mustafa Gürsel'in tatlı telaşı

GERİ DÖNÜŞLERE İMZASINI ATTI

Özellikle Göztepe maçında 2-0’dan 3-2 ile tarihi bir dönüşe imza atan Mustafa Gürsel, oyuna sonradan aldığı oyuncularla takımı ateşledi, Göztepe'yi tuzağa düşürdü. Aynı Mustafa Gürsel Çorum gibi son derece zorlu deplasmanda da beraberliği sağlarken, oyuncu değişiklikleri bunda baş etken oldu. Giresun maçında ise Kocaelispor kendini fazla sıkmadan rakibine bir gol atıp üzerine çekti. Ardından yedi sekiz tane kontra atakla gol kaçırdı. 2-0’da kaldı. Pazartesi akşamı Ümraniyespor'a konuk olacak Kocaelispor, komşu takımı yenerek üçüncülük iddiasını kuvvetlendirmek, tem maçla Süper Lig’e yükselmek istiyor. Zira geçen hafta Göztepe, Sakarya, Bodrumspor'un ardı ardı puan kayıpları, bir anda ortalığı allak bullak etti. Ligin kalan dört haftasında son derece kritik maçlar oynanacak. Ancak camia şu anda Ümraniyespor maçına kenetlenmiş durumda. Mustafa Gürsel için her iki takımı da tanıyor olmak, büyük avantaj sağlayacak. Pazartesi geceki maç Ümraniye'de oynanacak ve 20.00’de başlayacak.