KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ne başvurular uzatıldı

1995 yılından bu yana çevre bilincinin gelişmesine, çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunan sanayi kuruluşlarının teşvik edilmesi amacıyla Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından büyük bir titizlikle düzenlenen ve yine tüm Türkiye’ye açık olan ‘Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerinin 30’uncusu için son başvuru tarihi bir hafta uzatıldı. Türkiye’nin ilk çevre ödülleri organizasyonu olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri için son başvuru tarihi 30 Nisan Salı günü olarak revize edildi.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

İklim değişikliğinin sarsıcı etkilerine karşı kaynakları üretken biçimde kullanabilmek, üretirken yok etmemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyon tüm Türkiye’ye açık şekilde yapılacak. KSO, ‘Çevre Ödülü’ ve ‘Sektör Ödülleri’ için kendine güvenen çevreci sanayi kuruluşlarını ödül organizasyonuna başvurmaya davet ediyor. Büyük ölçekli firma ve KOBİ kategorisinde verilen çevre ödüllerinin yanı sıra otomotiv ve tedarik sanayi, kimya, gıda, metal, makine, taş-toprak, ağaç ve ağaç ürünleri ile enerji gibi ana sektörler başlığı altında da ödül dağıtan KSO, ‘Çevre Ödülü’ ve ‘Sektör Ödülü’ almaya hak kazanan firmalara çeşitli avantajlar sunuyor. Ödül alan firmalara atık bertarafı konusunda İZAYDAŞ tarafından bir yıl boyunca özel indirimler uygulanıyor. Ayrıca; başvuran ve ilk elemeyi geçerek saha ziyaretine kalmaya hak kazanan firmalara da özel indirimler uygulanıyor.

BAŞVURU İÇİN…

Bu yıl 30. kez gerçekleştirilecek olan ödül organizasyonuna katılım ise oldukça kolay. https://kosano.org.tr/cevre-odulleri/ adresinden hem ödül yönetmeliği hem de başvuru formuna ulaşılabilmektedir.