Sapanca Gölü'nden içler acısı görüntü

Sakarya ve Kocaeli’de yaşayan milyonlarca vatandaşın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nde son dönemde meydana gelen akaryakıt sızıntısı ve çevresel faktörlere dayalı doğa kirliliği STK’ları bir araya getirmişti. Gölden gelen yeni görüntüler durumun kritik seviyesini gözler önüne serdi. Gazetemize ulaşan vatandaşlar "Sapanca gölündeki kirlilik yeterince önemsenmedi. Seçim zamanı olduğu için gündem düştü. Görüntüler kirliliğin boyutların göstermekte. Sapanca Gölü ve çevresine yapılan her yatırımın oluşturduğu riskler değerlendirilmeli." dediler.