Hürriyet, Kuruçeşmelilere desteklerinden dolayı teşekkür etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dün mazbatasını alarak 2. döneme resmen başladı. Ranta değil, halka hizmet anlayışıyla kaldığı yerden devam eden Başkan Hürriyet, bugün Kuruçeşme esnafını ziyaret etti.

“ESNAFIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kuruçeşme halkına desteklerinden ötürü teşekkür eden Başkan Hürriyet, öncesinde olduğu gibi esnafın her daim yanında olacaklarını ifade etti. Hürriyet, “Bizlere güvenen, destekleyen halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağımıza söz veriyoruz. Başımızın tacı olan esnafımız için hizmetlerimize yenilerini ekleyerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.