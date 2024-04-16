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Hürriyet, Kuruçeşmelilere desteklerinden dolayı teşekkür etti

‘Ranta değil, halka hizmet’ anlayışıyla kaldığı yerden devam eden Başkan Hürriyet, Kuruçeşme bölgesinde esnafın kapısını çalarak desteklerinden dolayı teşekkür etti

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Hürriyet, Kuruçeşmelilere desteklerinden dolayı teşekkür etti mask
Hürriyet, Kuruçeşmelilere desteklerinden dolayı teşekkür etti
Hürriyet, Kuruçeşmelilere desteklerinden dolayı teşekkür etti
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dün mazbatasını alarak 2. döneme resmen başladı. Ranta değil, halka hizmet anlayışıyla kaldığı yerden devam eden Başkan Hürriyet, bugün Kuruçeşme esnafını ziyaret etti. 

“ESNAFIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kuruçeşme halkına desteklerinden ötürü teşekkür eden Başkan Hürriyet, öncesinde olduğu gibi esnafın her daim yanında olacaklarını ifade etti. Hürriyet, “Bizlere güvenen, destekleyen halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağımıza söz veriyoruz. Başımızın tacı olan esnafımız için hizmetlerimize yenilerini ekleyerek yolumuza devam edeceğiz” dedi. 
# hizmet, ifade, Fatma Kaplan Hürriyet

16 Nis 2024 - 14:23 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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