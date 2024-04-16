Hürriyet, Kuruçeşmelilere desteklerinden dolayı teşekkür etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dün mazbatasını alarak 2. döneme resmen başladı. Ranta değil, halka hizmet anlayışıyla kaldığı yerden devam eden Başkan Hürriyet, bugün Kuruçeşme esnafını ziyaret etti.
“ESNAFIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Kuruçeşme halkına desteklerinden ötürü teşekkür eden Başkan Hürriyet, öncesinde olduğu gibi esnafın her daim yanında olacaklarını ifade etti. Hürriyet, “Bizlere güvenen, destekleyen halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağımıza söz veriyoruz. Başımızın tacı olan esnafımız için hizmetlerimize yenilerini ekleyerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.