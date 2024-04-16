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Ölmek için iki akrep yedi

Köyünde iki akrep yedi. Kayseri'den Artvin'e gitmek için yola çıkan adam, fenalaşınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden adam fenalaşınca, ölmek için iki akrep yediğini söylediği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı
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Ölmek için iki akrep yedi mask

Kayseri'de 2 akrep yiyen bir kişi Artivin'e gitmek için bindiği yolcu otobüsünde fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde ikamet eden B.Y. (56), girdiği bunalım sonucu 2 akrep yedi.

Yolcu otobüsüyle Artvin'e giden B.Y., Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı.Otobüs şoförü hemen ambulans çağırdı. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan BY., 'köyünde ölmek için 2 akrep yediğini' söyledi.

Bunun üzerine fenalaşan adam Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildı. Ancak B.Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.B.Y.'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

16 Nis 2024 - 14:29 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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