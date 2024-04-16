Körfez ilçesi Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde, Üzümpınar Camisi'nin yanında bulunan lojmanın çatısında tadilat yapılırken inşaat malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında caminin lojmanı kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
- Asayiş
Cami lojmanında yangın
Körfez ilçesinde cami lojmanının çatısı, tadilat sırasında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.