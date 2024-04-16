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Cami lojmanında yangın

Körfez ilçesinde cami lojmanının çatısı, tadilat sırasında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Demirören Haber Ajansı
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Cami lojmanında yangın mask
Cami lojmanında yangın
Cami lojmanında yangın
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Körfez ilçesi Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde, Üzümpınar Camisi'nin yanında bulunan lojmanın çatısında tadilat yapılırken inşaat malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında caminin lojmanı kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
# sağlık, cumhuriyet

16 Nis 2024 - 14:44 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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