Kaza, bugün 13.00 sıralarında D100 karayolu İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Dorsesi takılı olmayan, M.Ü.'nün kullandığı 33 AJB 890 tır, fren pompasının patlaması neticesi kontrolden çıktı. Bakıma gittiği öğrenilen tır istinat duvarına çarparak durabildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ayakta tedavi edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Asayiş
Bakıma giderken kaza yaptı: Faciadan kıl payı döndü...
İzmit ilçesi D100 karayolunda meydana gelen kazada, bakıma giden tır kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.