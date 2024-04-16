Kavaklı yedi bitirdi. 7-2...

Kavaklı Adem Başoğlu Orta Okul Takımı, Okullar Arası Türkiye Yarı finallerinde ilk maçında 7-2 skorla galip geldi. Geçen senenin son şampiyon ünvanı ile direkt yarı final gruplarından başlayan takım, bu senenin de favorisi olmaya devam ediyor. Tebrikler kızlar