16 Nis 2024 - 15:24- Spor G:

Kavaklı yedi bitirdi. 7-2...

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Kavaklı yedi bitirdi. 7-2... mask

Kavaklı Adem Başoğlu Orta Okul Takımı, Okullar Arası Türkiye Yarı finallerinde ilk maçında 7-2 skorla galip geldi. Geçen senenin son şampiyon ünvanı ile direkt yarı final gruplarından başlayan takım, bu senenin de favorisi olmaya devam ediyor. Tebrikler kızlar
# türkiye

16 Nis 2024 - 15:24 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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