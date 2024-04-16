KOÜ'lü profesör Başer hayatını kaybetti

1961 Eskişehir doğumlu Prof. Dr. Vehbi Başer, uzun yıllar boyunca Türk akademik hayatına katkıda bulunmuş değerli bir sosyolog, 16 Nisan 2024 tarihinde hayata veda etti. Bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybeden Başer, lisans eğitimini 1985 yılında, doktorasını ise 1993 yılında tamamlamıştı.

2000 yılında Uygulamalı Sosyoloji alanında doçent unvanını alan Başer, kariyerine Hacettepe Üniversitesi’nde başladı ve burada 1986-1993 yılları arasında görev yaptı. Ardından Kırıkkale Üniversitesi’nde 1993-2005 yılları arasında akademik hayatına devam etti. 2005-2011 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanlığı görevini üstlenen Başer, Ağustos 2016'ya kadar bu üniversitede öğretim üyesi olarak hizmet verdi. Son olarak Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktaydı.

Milli Eğitim Şurası (1995) ve Aile Şurası (2008) gibi ulusal düzeydeki önemli çalışmalarda katılımcı ve komisyon başkanı olarak görev alan Başer, 2006-2009 yılları arasında Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Danışma Kurulu'nda akademik temsilci olarak yer aldı. Ayrıca, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen çeşitli panellerde ve çalıştaylarda görev aldı.

Uluslararası arenada da aktif olan Başer, Avusturya’dan Japonya’ya kadar pek çok ülkede sosyoloji ve felsefe alanında kongre ve sempozyumlara bildiri sundu, seminerler verdi ve televizyon programlarına katıldı. Prof. Dr. Vehbi Başer, Sosyoloji Derneği, Sosyologlar Derneği ve Uluslararası Sosyoloji Derneği üyesi olarak da biliniyordu.

CENAZESİ İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Vehbi Başer, geride bıraktığı eserler ve öğrencileriyle Türk sosyolojisine kalıcı katkılarda bulunmuş bir bilim insanı olarak anılacak. Akademik camia ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanan bu kayıp, Türk sosyal bilimler alanında hissedilecek büyük bir boşluk yarattı. Başer'in cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek.