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Kartepe'de başkan yardımcıları belli oldu

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, yeni dönemde beraber çalışacağı iki başkan yardımcısını belirledi.

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Kartepe'de başkan yardımcıları belli oldu mask

31 Mart yerel seçimleri sonrasında güven tazeleyerek yeniden belediye başkanı seçilen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, başkan yardımcılarını belirledi.Belediye Başkanı Kocaman’ın ilk döneminde başkan yardımcısı ve başkan vekili olarak görev yapan Orhan Akyüz, görevine devam ederken, yeni başkan yardımcısı olarak MHP’den meclis üyesi seçilen Enes Emengen görevlendirdi.Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, başkan yardımcılarına makamında görevlerini tevdi ederek, “Kartepemiz için en güzel, en hayırlı hizmetlerde birlikte çalışacağız. Rabbim hepimize, hemşehrilerimizin teveccühüne karşılık mahcup olmadan, hizmet etmeyi naip etsin. Başarılar ve kolaylıklar diliyorum” açıklamasında bulundu. 
# Kartepe Belediyesi, hizmet, yeni, MHP, Kartepe

16 Nis 2024 - 16:06 - Siyaset

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