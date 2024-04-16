Tecrübeli kuyumcudan şaşırtan altın tahmini

Kentin sevilen esnaflarında olan ve 1977’den beri Kocaeli’de Kuyumculukla uğraşan Caner Kuyumculuk’un sahibi Şenol Mandacı İsrail-İran gerilimininin ardından altında yaşanan hareketliliği gazetemize değerlendirdi. Mandacı gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Vatandaşlarımızın altına ve dövize karşı çok yoğun bir ilgisi var. Vatandaşların özellikle küçük ölçekli altınlara ve dövize ciddi anlamda yatırım aracı olarak görüyor. Ellerinde olan paraları 20 dolar, 30 dolar, yarım gram ve gram altın olarak biriktiriyorlar ellerinde Türk Lirası tutmuyorlar.

3 BİN 500 TL’Yİ ÇOK RAHAT GEÇECEKTİR

Daha öncesinde gram altın 3 bin TL’yi bulur demiştik. İsrail- İran savaşının patlak vermesi, İstanbul’daki altın stok sorunu ve daha birçok etkeni göz önüne aldığımızda gram altının yıl sonu 4 bin TL’yi bulabileceğini düşünüyorum. 3 bin 500 TL olacağını dile getirenler var. Dediğim durumları göz önüne alırsak yıl sonuna kadar çok rahat 3 bin 500 TL’yi geçecektir.

İSRAİL SALDIRISI PİYASALARDA BÜYÜK ETKİ YARATIR

Tabii altının fiyatının bu kadar artması yaşanan stok krizi, İran- İsrail savaşı ve nakliyat krizi gibi birçok etken var. Ons altının artması, dövizin hareketliliği artışı tırmandıran sebebleri oluşturuyor. Bayram’da İran’ın attığı füzelerle birlikte ONS altın 2750’lili seviyeleri gördü. İsrail’den de bir misilleme bekleniyor eğer bu olursa piyasalarda daha büyük etki yaratır. Böyle bir şeyin olacağını ve bayramdan sonra bu kadar yoğunluk olacağını bende beklemiyordum. Son olarak bu fiyat hareketililiğinden kaynaklı kuyumcu esnafları olarak zararına satış yaptığımız günler oluyor. Bu durum esnaf için iyi bir şey değil. Sattığımız altını yerine koyamıyoruz”