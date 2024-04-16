- Asayiş

İzmit'te bahçe yangını! 8 katlı bina tahliye edildi

İzmit ilçesinde bir binanın bahçesinde bulunan atıklar alev alev yandı. Yangın sebebiyle 8 katlı bina tahliye edildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
İzmit'te bahçe yangını! 8 katlı bina tahliye edildi mask
İzmit'te bahçe yangını! 8 katlı bina tahliye edildi
İzmit'te bahçe yangını! 8 katlı bina tahliye edildi
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Yangın, İzmit ilçesi Atatürk Bulvarında bulunan 8 katlı binanın arka tarafında bulunan bahçede çıktı. Bahçede bulunan atıklardan alev yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 8 katlı binayı tahliye etti. İtfaiye ekipleri binayı tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, vatandaşlar çalışmaları meraklı gözlerle izledi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

16 Nis 2024 - 16:48 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.388.825 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL