İzmit'te bahçe yangını! 8 katlı bina tahliye edildi

Yangın, İzmit ilçesi Atatürk Bulvarında bulunan 8 katlı binanın arka tarafında bulunan bahçede çıktı. Bahçede bulunan atıklardan alev yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 8 katlı binayı tahliye etti. İtfaiye ekipleri binayı tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, vatandaşlar çalışmaları meraklı gözlerle izledi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Yangın, İzmit ilçesi Atatürk Bulvarında bulunan 8 katlı binanın arka tarafında bulunan bahçede çıktı. Bahçede bulunan atıklardan alev yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 8 katlı binayı tahliye etti. İtfaiye ekipleri binayı tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, vatandaşlar çalışmaları meraklı gözlerle izledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.