Başiskele'de Turizm Haftası etkinliği

İskele Meydanı'ndaki etkinlikte öğrenciler şiir okudu, Kocaeli Anadolu Lisesi folklor ekibi halk oyunları gösterisi sergiledi.
Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencileri ise Türkiye'nin farklı bölgelerinden yöresel lezzetleri pişirerek katılımcılara ikram etti.
Başiskele Anaokulu öğrencileri de kıyafetleriyle gösteri sundu.
Etkinliğe, Vali Yardımcısı ve Başiskele Kaymakam Vekili Ali Ada ile vatandaşlar katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.