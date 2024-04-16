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Başiskele'de Turizm Haftası etkinliği

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Başiskele'de Turizm Haftası etkinliği
Başiskele'de Turizm Haftası etkinliği
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İskele Meydanı'ndaki etkinlikte öğrenciler şiir okudu, Kocaeli Anadolu Lisesi folklor ekibi halk oyunları gösterisi sergiledi.

Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencileri ise Türkiye'nin farklı bölgelerinden yöresel lezzetleri pişirerek katılımcılara ikram etti.

Başiskele Anaokulu öğrencileri de kıyafetleriyle gösteri sundu.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı ve Başiskele Kaymakam Vekili Ali Ada ile vatandaşlar katıldı.
# Başiskele, etkinlik, turizm haftası, türkiye

16 Nis 2024 - 17:40 AA Kocaeli- Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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