16 Nis 2024 - 18:09- Asayiş G:

Lokanta ve kafelerde KDV'ye zam yolda!

Yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerlerde KDV oranı artırılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğ taslağı kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Lokanta ve kafelerde KDV'ye zam yolda! mask
Lokanta ve kafelerde KDV'ye zam yolda!
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Hazine ve Maliye Bakanlığı lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış yapmaya hazırlanıyor.

Konuya ilişkin tebliğ taslağına göre, Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oranını düzenleyen maddesinde değişiklik yapılacak. Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartılacak.

Buna göre, kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri dahil lokantalarda KDV oranı yüzde 8’den yüzde 10’a çıkacak. Bu işletmelerde alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartılacak.

Gazino, bar, dans salonu, pavyon, taverna, birahane gibi yerlerde verilen hizmetlere uygulanan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilecek.

Tebliğ taslağı görüşlerin alınmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.
Lokanta ve kafelerde KDV'ye zam yolda!

Kaynak: cumhuriyet

# Hazine

16 Nis 2024 - 18:09 - Asayiş

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