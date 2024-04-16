Öldürüp cesedi parçaladılar! Baba-oğlun cezası belli oldu

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.E. ile babası B.E. SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katılırken, maktul Hakan Çapan'ın yakınları ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma, önceki celse Cumhuriyet savcısının verdiği esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarla başladı.

ÖLDÜRMEK İSTEMEMİŞ

Sanık M.E, savunmasında pişman olduğunu belirterek öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.

Maktulün kendisine karşı olumsuz tavırlar göstermesi üzerine olayların yaşandığını ileri süren M.E, "Yaptığım olaydan çok pişmanım. Böyle olsun istemezdim. Bana döner bıçağını çekince birden kendimi kaybettim ve bu durum yaşandı." diye savunma yaptı.

CEZALARI BELLİ OLDU

B.E. de maktulün ölmesine yönelik bir eylemde bulunmadığını öne sürdü.

Sanıklar B.E. ile M.E. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişinin hatırasına hakaret" suçundan 1'er yıl hapis cezası aldı.

OLAY

Kırklareli'nin Karahıdır Mahallesi'nde, geçen yıl haziran ayında, çalılık alanda çuval içinde Hakan Çapan'a (23) ait olduğu belirlenen parçalanmış ceset bulunmuştu.

Olayla ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi M.E. ile babası B.E. savcılık sorgulamasının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.