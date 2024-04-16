Gerçek kullanım ve resmi veriler arasındaki fark araştırıldı: Hibritlerde inanılmaz sonuç!

Yeni bir araştırma, ortalama olarak yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonlarının resmi WLTP rakamlarının gösterdiğinden yaklaşık yüzde 20 daha kötü olduğunu ortaya koydu.

BENZİNLİ VE DİZEL SONUÇLARI

Avrupa Birliği Birinci Komisyonu'nun izniyle hazırlanan rapor, 600 bin araçtan oluşan bir örneklem üzerinde çalışmış ve benzinli araçların resmi WLTP değerlerine göre tipik olarak yüzde 24 daha verimsiz ve kirletici olduğunu, dizel modellerin ise emisyon ve verimlilikte yüzde 18 gerisinde kaldığını ortaya koydu.

HİBRİTLER SINIFTA KALDI!

Plug-in hibrid (PHEV) otomobiller ise daha da kötü. Komisyona göre, PHEV'ler gerçek dünya sürüşünde resmi olarak WLTP test sonuçlarında gösterilenden üç buçuk kat daha fazla CO2 yaymaktadır.

2025 İŞARET EDİLDİ

Bununla mücadele etmek için Avrupa Birliği (AB), 2025 yılında PHEV'ler için "fayda faktörünün hesaplanması - elektrikle sürülen mesafenin beklenen payı" üzerinde değişiklik yapan revize edilmiş testleri uygulamaya koyacak. Daha açık bir ifadeyle, testler, aracın ne zaman elektrik gücü kullandığı ve benzinli motorun ne zaman devreye girdiğinin daha doğru bir temsilini sağlamak için gerçek dünya verileri kullanılarak ayarlanacaktır.

WLTP TEST SONUÇLARI NE KADAR DOĞRU?

Yine de Birinci Komisyon'un raporunda, WLTP testlerini daha sıkı ve günlük sürüşü temsil eder hale getirmek açısından "önümüzdeki yıllarda izlemeyi önemli ölçüde iyileştirmek için daha fazla adım atılması gerektiği" belirtiliyor. Bu, hava durumu, klima kullanımı ve yolun eğimi gibi daha fazla şeyin dikkate alınması anlamına geliyor.

BÜYÜK FARK

WLTP testleri 2017'de eski NEDC yakıt ekonomisi ve emisyon testlerinin yerini aldı ve sonuçları gerçek dünya sürüşünde elde edilebilecekleri daha iyi gösterir hale getirdi. Bununla birlikte, bu laboratuvar test rakamları ile sürücülerin araçlarını kullanırken elde etmeyi bekleyebilecekleri rakamlar arasında hâlâ önemli bir fark var.