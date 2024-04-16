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CHP'li Yıldızlı Kırgızistan'a gidiyor

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) daimi komisyonu olan Ekonomik İşbirliği Komisyonu Üyesi olarak Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek olan on birinci toplantıya katılacak.

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CHP'li Yıldızlı Kırgızistan'a gidiyor mask

Toplantı gündeminde TÜRKPA Üyesi Devletlerin Ticaret Misyonları; Ulusal Ekonomiyi Güçlendirmek ve Ortak Ekonomik İşbirliğine Katkıda Bulunmak ile ilgili rapor ve sunumların değerlendirmesi ve taslakların hazırlanması bulunuyor. On ikinci toplantının konusu olarak belirlenen Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınmanın Bir Unsuru Olarak Enerji Güvenliği hakkında gerekli rapor ve model kanunların hazırlanması ile tamamlanacak olan toplantı 17 Nisan ve 20 Nisan tarihleri arasında Bişkek'te gerçekleştirilecek.
# Ticaret

16 Nis 2024 - 19:12 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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