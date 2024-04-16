31 Mart'ın ardından dengeler değişti... TBMM'de yeni dönem

TBMM Genel Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bugün yeniden toplandı. Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, seçim bölgelerinde belediye başkanı seçilen CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın belediye başkanlığını tercih ettiklerine ilişkin TBMM Başkanlığı'na sundukları dilekçeleri okuttu. Bu işlemle 4 milletvekilinin üyeliği, kendiliğinden sona erdi.
TBMM'deki sandalye dağılımı, belediye başkanı seçilen CHP'li milletvekillerinin ve bağımsız Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın MHP'ye katılımıyla değişti. Buna göre,129 olan CHP'nin sandalye sayısı 125'e düştü. Bağımsız Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yeniden katılımıyla MHP'nin sandalye sayısı 50 oldu. Böylelikle Meclis'te bağımsız milletvekili sayısı da 5'e düştü.
Partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:
- AKP - 265
- Cumhuriyet Halk Partisi - 125
-Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi - 57
-Milliyetçi Hareket Partisi - 50
-İYİ Parti - 38
-Saadet Partisi - 20
-Demokrasi ve Atılım Partisi - 15
-Yeniden Refah Partisi - 4
-Hür Dava Partisi - 4
- Türkiye İşçi Partisi - 3
-Demokrat Parti - 3
-Emek Partisi - 2
-Demokratik Bölgeler Partisi - 2
-Demokratik Sol Parti - 1
-Bağımsız Milletvekili - 5
Toplam- 594
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.