Eldoğan'a genel merkezden önemli görev

İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Aday Adayı olarak gündeme gelen ve İYİ Parti ile anılan Yalçın Eldoğan adaylığından vazgeçmişti. Yerel seçim sürecinde gündemde olan Eldoğan'a YRP Genel Merkezi'nden önemli görev verildi.

DOĞAN AYDAL'IN YARDIMCISI OLDU

Yalçın Eldoğan'ın atandığı görevi Yerel Seçim sürecinde YRP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak çalışmalar yapan, YRP Genel Başkanvekili ve ARGE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal sosyal medya duyurdu. Aydal paylaşımında: Teklifimiz ve değerli Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın tensipleriyle, Sayın Yalçın Eldoğan Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcılığına atanmıştır. Hayırlı hizmetlere vesile olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi. Eldoğan, YRP Genel Merkezi'nde Aydal başkanlığındaki AR-GE Başkanlığı’nda başkan yardımcısı olarak görev yapacak.