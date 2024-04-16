MADEN SUYUMUZU GÜVENLE İÇMEYE DEVAM EDECEĞİZ

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Bugün güne uzun yıllardır silika içeriği nedeniyle tercih ettiğimiz ve her gün 2 adet içtiğimiz maden suyunun İsviçre tarafından bor içeriği nedeniyle geri çekilmesi istendiği haberiyle başladık. Haliyle bize bu konuda pek çok soru geldi. Biz bir yandan firma temsilcileriyle görüştük, öte yandan konuyu danışma kurulumuza götürdük.

Firma yetkililerinden öğrendiğimiz kadarıyla İsviçre’de yapılan ölçümde bor miktarı 2 mg/L bulunmuş. Avrupa’dan çeşitli maden sularının bor içerikleri ölçülmüş, alt ve üst sınırlar buna göre belirlenmiş. Bor ülkesi Türkiye’den giden maden suyunun bor içeriği doğal olarak belirlenen üst limitin üzerinde çıkmış.

Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadin bor alımında güvenli limitler ile ilgili Natural Medicine veri tabanından bilgi verdi. Yetişkinler için günlük güvenli limit 20 mg, 1-3 yaş 3 mg, 4-8 yaş 8 mg, 9-13 yaş 11 mg olarak belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da güvenli günlük limit 20 mg olarak açıklanıyor.

Bor mineralinin çeşitli açılardan sağlık üzerine etkilerini gösteren pek çok çalışma var. Örneğin kemik gelişimi üzerindeki etkileri nedeniyle osteoporoz ve osteoartrit için önerilen takviyelerden. 3 mg, 5 mg, 8 mg bor içeren takviyeler var.

II. Uluslararası Maden Suyu Kongresi’nde sunulan bir bildiri Türkiye’deki maden sularının bor içeriği üzerine. Bir grup akademisyenin yaptığı çalışmaya göre ülkemizde en yüksek bor miktarı Afyonkarahisar maden sularında (8 mg/L) en düşük ise 0,2 mg/L ile Giresun maden sularında. Ankara bölgesindeki maden sularının bor içeriğinin 3 mg/L olduğu belirtiliyor.

Bu çalışmanın sonuç bölümünde aynen şöyle söyleniyor: “Yaklaşık 10 şişeden fazla tüketilmediği sürece, (En yüksek içerik üzerinden hesaplanmış) Türkiye’de maden suyu içerek günlük üst sınır aşılamaz. Bu değerler, WHO’nun (DSÖ) üst sınır seviyelerine göre güvenlidir. Doğal maden suyu ile bor alımı, halk sağlığını iyileştirmeye olumlu katkı sağlayacaktır.”

Tüm bunlara dayanarak maden suyumuzu güvenle içmeye devam edeceğiz.

(1) https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/databases/food,-herbs-supplements/professional.aspx?productid=894

(2) https://madensuyu.org/media/3nglnstu/ii-uluslararasi-maden-suyu-kongresi-bildiriler-kitabi_2.pdf