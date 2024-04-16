"17- BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü’nün 14.04. 2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - BITEXEN GİRESUNSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve IFAB 2023/2024 Oyun Kuralları – Kural 3/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,"
- Spor
Kocaelispor yine PFDK'ya sevk edildi
PFDK 16 Nisan PFDK disiplin sevklerini duyurdu. Duyuruda Kocaelispor'un Giresunspor maçı nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi. İşte o açıklama
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.