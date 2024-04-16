Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 32. haftasındaki çeşitli ihlallerden dolayı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivaspor, Yukatel Adana Demirspor, Mondihome Kayserispor, Corendon Alanyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük, disipline gönderildi.

Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz, Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ryan Mendes'i de disipline verdi.

Ayrıca Trendyol 1. Lig ekipleri Manisa FK, Altay, Gençlerbirliği, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve Bitexen Giresunspor da disipline yollandı.

Giresunspor Sportif Direktörü Tolga Seyhan ile Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Uğur Uçar da PFDK'ye gönderilen isimler oldu.