Olay, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bağlı kırsal Sarıcaali Mahallesi’ndeki Arıklı Göleti’nde meydana geldi. Kendisine ait 41 KZ 773 plakalı traktör ile tarlasını ilaçlayan F.O., daha sonra traktördeki ilaç kalıntıları ve çamuru temizlemek üzere aracı geri manevra ile gölete soktu. Traktörün tekerleğinin çamura saplanması üzerine araç batmaya başladı. Traktörün üzerine çıkan F.O., cep telefonu ile yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Bot ile gölete giren itfaiye ekipleri, F.O.’yu bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra itfaiyeye bağlı bir dalgıç, gölete girerek batan traktöre halat bağladı. Traktör, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
- Asayiş
Traktörü temizlemek isterken gölette mahsur kaldı
Kandıra ilçesinde tarlasını ilaçladıktan sonra traktöründeki çamuru temizlemek isteyen F.O. (53), geri manevra yaparak girdiği gölette mahsur kaldı. Traktörü suya batan F.O itfaiye tarafından kurtarıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.