Kardeşini tüfekle vurdu!

Doğancılı Mahallesi'ndeki bir arazide Selim İ. ile ağabeyi Adnan İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Adnan İ, kardeşinin tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Zanlı Selim İ, jandarma ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.