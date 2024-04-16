- Asayiş

Üniversitede kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Kampüsü’nde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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Üniversitede kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı mask

Atatürk Üniversitesi Kampüsü’nde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Üniversite öğrencilerinin de karıştığı kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kampüse gelerek olay yerinde incelemede bulundu.
# sağlık

16 Nis 2024 - 23:56 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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