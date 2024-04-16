Üniversitede kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı

Atatürk Üniversitesi Kampüsü’nde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Üniversite öğrencilerinin de karıştığı kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kampüse gelerek olay yerinde incelemede bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.