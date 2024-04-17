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Park halindeki araçları kurşunlayarak kaçtılar

Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı.

İhlas Haber Ajansı
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Park halindeki araçları kurşunlayarak kaçtılar mask
Park halindeki araçları kurşunlayarak kaçtılar
Park halindeki araçları kurşunlayarak kaçtılar
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Olay, Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet üzerindeki 2 kişi, tabancayla rastgele sağa sola ateş etti. Ardından şüpheliler, park halindeki 41 YU 112 plakalı hafif ticari araç ile 34 BBE 068 plakalı otomobile ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yeri gelen polis ekipleri, 11 boş kovan tespit etti. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
# tespit, Darıca

17 Nis 2024 - 08:36 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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