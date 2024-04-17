Biri 8 kez bıçakladı, diğeri ateş etti

Karabağlar Sanayi Sitesi 5908 Sokak’ta, dün akşam saatlerinde sanayide esnaf olan Aslan İ. (46) ile Aykut A. (31) ve Hüseyin A. (22) arasında araçlarında seyir halindeyken yol verme tartışması çıktı.
8 KEZ BIÇAKLADI
Olayın büyümesi üzerine Hüseyin A. yanındaki bıçakla Aslan İ.’yi karın bölgesinden 8 kez bıçaklarken, Aykut A. ise tabancayla yaralıya ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Mermilerin isabet etmediği ancak aldığı bıçak darbeleriyle durumu ağır olan Aslan İ. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, sokakta inceleme yapan polis ekiplerince olayda kullanılan bıçak ve iki adet kovan ele geçirilirken, 35 PLY 95 plakalı araçla kaçan şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çekirge - Yahu bu kadar olmaz hangi kafayla bu kadar asi olunur silah erkeklikmi direksiyona geçmekle her yer benim yanlış birazda saygı bakalım ne zaman ateşli silah yasaklanacak ahirette hesap vermek zor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.