- Asayiş

Biri 8 kez bıçakladı, diğeri ateş etti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, sanayi esnafının yol verme kavgasında taraflardan birisinin 8 kez bıçakladığı yaralıya, yanındaki diğer şahıs da tabancayla ateş etti. Mermilerin isabet etmediği yaralı, hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Biri 8 kez bıçakladı, diğeri ateş etti mask

Karabağlar Sanayi Sitesi 5908 Sokak’ta, dün akşam saatlerinde sanayide esnaf olan Aslan İ. (46) ile Aykut A. (31) ve Hüseyin A. (22) arasında araçlarında seyir halindeyken yol verme tartışması çıktı.

8 KEZ BIÇAKLADI

Olayın büyümesi üzerine Hüseyin A. yanındaki bıçakla Aslan İ.’yi karın bölgesinden 8 kez bıçaklarken, Aykut A. ise tabancayla yaralıya ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112  Acil  Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mermilerin isabet etmediği ancak aldığı bıçak darbeleriyle durumu ağır olan Aslan İ. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, sokakta inceleme yapan polis ekiplerince olayda kullanılan bıçak ve iki adet kovan ele geçirilirken, 35 PLY 95 plakalı araçla kaçan şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
# acil, sağlık

17 Nis 2024 - 08:43 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

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Çekirge - Yahu bu kadar olmaz hangi kafayla bu kadar asi olunur silah erkeklikmi direksiyona geçmekle her yer benim yanlış birazda saygı bakalım ne zaman ateşli silah yasaklanacak ahirette hesap vermek zor.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Nisan 09:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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