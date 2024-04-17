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Başkan Ömeroğlu ilk resmi nikahı kıydı  

31 Mart yerel seçimlerinin ardından geçtiğimiz haftalarda mazbatasını ve belediye mührünü alarak görevine başlayan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ilk nikahını önceki gün kıydı.  

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Başkan Ömeroğlu ilk resmi nikahı kıydı   mask
Başkan Ömeroğlu ilk resmi nikahı kıydı  
Başkan Ömeroğlu ilk resmi nikahı kıydı  
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31 Mart Yerel Seçimlerinde Dilovası Belediye Başkanlığı’na seçilen Ramazan Ömeroğlu, belediye başkanı olarak ilk resmi nikahını kıydı. Erol – Zenure Laç ve Mustafa - Özgül Özay ailelerinin evlatları Yunus ile Betül çiftinin nikah akdini gerçekleştiren Başkan Ömeroğlu, genç çiftin mutluluklarına ortak oldu. Başkan Ömeroğlu, gençleri tebrik ederek bir ömür boyu mutluluklar dilerken yaptığı konuşmasında “Genç çiftimizin nikâhları inşallah hayırlara vesile olur. Gençlerimize huzurlu mutlu ömür diliyorum. Evlilik müessesine attıkları ilk adım. Bundan sonra kendilerini uzun bir hayat bekliyor. Kendileri tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Evlilik cüzdanını “Evi dişi kuş yapar” diyerek genç gelin Betül’e takdim etti.
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# oldu, Dilovası

17 Nis 2024 - 08:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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