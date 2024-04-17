Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı? Hava sıcaklığı düşüyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığı bugün en düşük 16, en yüksek 29 derece olacak. Yarın itibariyle ise sıcaklık düşecek yağışlar başlayacak. İşte güncel hava durumu: