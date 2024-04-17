300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu

Bankalar, mevduat faiz oranlarını artırdı ve bu da 300 bin TL’lik yatırım yapan bireylerin 32 gün sonunda elde edecekleri geliri belirginleştirdi.Nisan ayının ortasında yapılan hesaplamalar, çeşitli mevduat miktarları için beklenen getirileri ortaya koyuyor.Merkez Bankası’nın gelecek hafta perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde, bankaların vadeli mevduat faiz oranları yüzde 58’e kadar yükseldi.Vatandaşlar, TL cinsinden vadeli mevduat hesaplarına yatırım yaparak en yüksek faiz oranlarını sunan bankaları ve 32 günlük vade sonunda elde edilecek getirileri dikkatle izliyorlar.İşte bankaların 300 bin TL için 32 günlük vade ile sunduğu faiz getirileri: