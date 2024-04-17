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Şarjlı süpürge patladı, evde mahsur kalan şahsı itfaiye kurtardı

Kartepe ilçesinde prizde olan şarjlı süpürgenin patlaması neticesinde evi duman kapladı. Korkuyla uyanan ev sahibi, duman dolayısıyla balkonda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Şarjlı süpürge patladı, evde mahsur kalan şahsı itfaiye kurtardı mask
Şarjlı süpürge patladı, evde mahsur kalan şahsı itfaiye kurtardı
Şarjlı süpürge patladı, evde mahsur kalan şahsı itfaiye kurtardı
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Yangın saat 05.00 sıralarında Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Uluışık Caddesinde bulunan binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, prize takılı olan şarjı süpürgenin patlaması neticesinde evi duman sardı. O sırada evde uyuyan U.K. korkuyla uyandı. Evi dumanla kaplı gören ev sahibi balkona çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, balkonda mahsur kalan U.K'yi itfaiye aracıyla sepete alınarak aşağıya indirdi. Dumandan etkilenen U.K'ye oksijen verilerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise evdeki dumanları tahliye etti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# acil, sağlık, Kartepe

17 Nis 2024 - 09:26 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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