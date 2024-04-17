Acun Ilıcalı'dan şifresiz maç müjdesi!

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli taraftarları sevindiren haberi canlı yayında açıkladı.
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin evinde konuk edeceği Olympiakos maçının TV8 ekranlarından naklen yayımlanacağını açıkladı.
Ilıcalı'nın açıklaması şu şekilde:
"Televizyon başındaki izleyicilerimize iyi haber. Fenerbahçe - Olympiakos maçı, TV8'de şifresiz olarak yayınlanacak."
Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak karşılaşma 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.