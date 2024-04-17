- Spor

Göztepe takılmazsa, Süper Lig’de

Göztepe’nin, gelecek hafta Giresunspor’u mağlup etmesi ve Trendyol 1. Lig’de de istediği matematiksel hesapların oluşması durumunda, ikinci sıradan direkt Süper Lig’e yükselecek

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
Göztepe takılmazsa, Süper Lig’de mask

Trendyol 1. Lig’de 60 puanla ikinci sırada bulunan Göztepe, Erzurum deplasmanında Sakaryaspor’un puan kaybetmesiyle birlikte en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 8’e çıkardı. İzmir ekibi, Süper Lig için gün sayarken, bu hayaline hafta sonu oynanacak maçlar sonucunda ulaşabilir. Sarı-kırmızılılar, 20 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Giresunspor’u mağlup ederse, rakiplerinin maçlarını bekleyecek.

İNCE HESAPLAR VAR, AMA İHTİMAL KUVVETLİ

Çorum FK’nın 21 Nisan Pazar günü Adanaspor’a yenilmesi, Sakaryaspor’un da Keçiörengücü karşısında puan kaybetmesi halinde Göztepe'de gözler, pazartesi günü oynanacak Kocaelispor müsabakasına çevrilecek. 22 Nisan Pazartesi günü de Kocaelispor, Ümraniyespor’a mağlup olması durumunda Göztepe, matematiksel olarak ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyecek ve bitime 3 hafta kala Süper Lig’e yükselecek.
# var, Kocaelispor, Giresunspor, Göztepe, çorum fk

17 Nis 2024 - 10:04 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.484.647 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL