Göztepe takılmazsa, Süper Lig’de

Trendyol 1. Lig’de 60 puanla ikinci sırada bulunan Göztepe, Erzurum deplasmanında Sakaryaspor’un puan kaybetmesiyle birlikte en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 8’e çıkardı. İzmir ekibi, Süper Lig için gün sayarken, bu hayaline hafta sonu oynanacak maçlar sonucunda ulaşabilir. Sarı-kırmızılılar, 20 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Giresunspor’u mağlup ederse, rakiplerinin maçlarını bekleyecek.

İNCE HESAPLAR VAR, AMA İHTİMAL KUVVETLİ

Çorum FK’nın 21 Nisan Pazar günü Adanaspor’a yenilmesi, Sakaryaspor’un da Keçiörengücü karşısında puan kaybetmesi halinde Göztepe'de gözler, pazartesi günü oynanacak Kocaelispor müsabakasına çevrilecek. 22 Nisan Pazartesi günü de Kocaelispor, Ümraniyespor’a mağlup olması durumunda Göztepe, matematiksel olarak ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyecek ve bitime 3 hafta kala Süper Lig’e yükselecek.