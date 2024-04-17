Göztepe takılmazsa, Süper Lig’de

Trendyol 1. Lig’de 60 puanla ikinci sırada bulunan Göztepe, Erzurum deplasmanında Sakaryaspor’un puan kaybetmesiyle birlikte en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 8’e çıkardı. İzmir ekibi, Süper Lig için gün sayarken, bu hayaline hafta sonu oynanacak maçlar sonucunda ulaşabilir. Sarı-kırmızılılar, 20 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Giresunspor’u mağlup ederse, rakiplerinin maçlarını bekleyecek.
İNCE HESAPLAR VAR, AMA İHTİMAL KUVVETLİ
Çorum FK’nın 21 Nisan Pazar günü Adanaspor’a yenilmesi, Sakaryaspor’un da Keçiörengücü karşısında puan kaybetmesi halinde Göztepe'de gözler, pazartesi günü oynanacak Kocaelispor müsabakasına çevrilecek. 22 Nisan Pazartesi günü de Kocaelispor, Ümraniyespor’a mağlup olması durumunda Göztepe, matematiksel olarak ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyecek ve bitime 3 hafta kala Süper Lig’e yükselecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.