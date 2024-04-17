“Serdar…” diye tribünlerde tapınma işaretini yaptıran, sırtından 41’i çıkarmayan efsanemiz. Beşiktaş artık Serdar’la devam etmeli !.. Hepimiz Serdar’ız…Pekala Serdar kimdir?..

Serdar Topraktepe (d. 25 Ağustos 1976, İstanbul), Türk eski millî futbolcumuz. Eski futbolcu Ömer Topraktepe'nın abisidir.

KULÜP KARİYERİ:

Futbola Karagümrük alt yapısında başladı.

Beşiktaş (1. dönem)

08 Ağustos 2002 Beşiktaş'a transfer oldu. 11 Şubat 1995 günü oynanan Adana Demirspor maçıyla ilk resmi maçını oynadı. Valencia takımına 25 metreden attığı gol çok konuşulmuştu. Beşiktaş'ta sol kanatta oynadı. Oktay Derelioğlu ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 1999 yılında sezon sonu takımdan gönderildi.

Kocaelispor (1. dönem)

28 Ağustos 2004 Kocaelispor'la anlaştı. Kocaelispor'da attığı gollerle adından söz ettirdi.

Beşiktaş (2. dönem)

2002-2003 sezonu başında 100. yılında şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, Serdar Topraktepe'yi tekrar takıma çağırdı ve şampiyon olan 100.yıl kadrosunda yer aldı.

Kocaelispor (2. dönem)

2004-2005 sezonu başında takımdan tekrar gönderildi ve Kocaelispor'la anlaştı.

Bursaspor

2004-2005 sezonu ortasında ise Bursaspor'a geçti ve Bursaspor'un Süper Lig'e çıkmasına yardımcı oldu.

Kocaelispor (3. dönem)

2007'de tekrar Kocaelispor'a geldi ve 2007-2008 sezonunda Kocaelispor'un şampiyon olmasına yardımcı oldu. 2009'da Kocaelispor Süper Ligden düşerek 1. Ligine geriledi. 1999 Kocaeli depremi gibi 2010 yılındaki zor durumda da Kocaelispor'u terk etmeyip 2011 sezonuna kadar Kocaelispor'da futbol yaşantısını sürdürdü.2012 Sezonunda ise Körfez FK'ya transfer oldu. 2013 yılında futbol hayatını noktaladı. "Adamspor" Gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ile 1997 yılında oynanan Akdeniz Oyunları katıldı ve final müsabakasında İtalya Olimpik millî futbol takımına yenilerek ikincilik kazanan kadroda bulundu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Beşiktaş

22 Aralık 2023 tarihinde Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın görevden ayrılmasından sonra geçici olarak Beşiktaş'ı çalıştırmaya başladı. Beşiktaş teknik direktörü olarak ilk karşılaması 25 Aralık 2023 tarihinde deplasmanda Mersin Stadyumunda oynanan ve Beşiktaş'ın Hatayspor'u 2-1 yendiği maç oldu. 13 Nisan 2024 tarihinde Fernando Santos'un ardından geçici olarak tekrar Beşiktaş teknik direktörü olmuştur. Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır. Saygılarımızla." denildi.

BAŞARILARI:

Beşiktaş (6 Kupa), Süper Lig (2): 1995, 2003, Türkiye Kupası (1): 1998, Türkiye Süper Kupası (2): 1998, 2000, Başbakanlık Kupası (1): 1997, Kocaelispor (2 Kupa), Türkiye Kupası (1): 2002, 1. Lig (1): 2007-08 Bursaspor (1 Kupa), 1. Lig (1): 2005-06, Türkiye U-21 Akdeniz Oyunları İkinciliği: 1997…