100 yıl coşkuisu yayayan Götehpe’nin 80.dakikaya kadar 2-0 önde götürdüğü maçta, son 15 dakikada kazanılan üç penaltıyı art arda ustaca ve ters köşelere atarak 3-2’lik galibiyet getiren Portekizli Candeias, dünya tarihine geçti. Daniel João Santos Candeias 25 Şubat 1988 Portekiz doğumlu. Orta saha pozisyonunda görev yapan usta, Profesyonel kariyerine 2007 yılında Porto kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Varzim, Rio Ave, Recreativo, Paços Ferreira, Nacional, Portimonense, Benfica, FC Nürnberg, Granada, Metz, Alanyaspor, Rangers ve Gençlerbirliği kulüplerinde oynadı. 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da mücadele ediyor. Ustaya selam, yola devam !..
17 Nis 2024 - 10:33- Spor Güncelleme:
Penaltılara fısıldayan adam: Benficalı Daniel Candeias
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.