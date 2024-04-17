17 Nis 2024 - 10:33- Spor G:

Penaltılara fısıldayan adam: Benficalı Daniel Candeias

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Penaltılara fısıldayan adam: Benficalı Daniel Candeias mask

100 yıl coşkuisu yayayan Götehpe’nin 80.dakikaya kadar 2-0 önde götürdüğü maçta, son 15 dakikada kazanılan üç penaltıyı art arda ustaca ve ters köşelere atarak 3-2’lik galibiyet getiren Portekizli Candeias, dünya tarihine geçti. Daniel João Santos Candeias 25 Şubat 1988 Portekiz doğumlu. Orta saha pozisyonunda görev yapan usta, Profesyonel kariyerine 2007 yılında Porto kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Varzim, Rio Ave, Recreativo, Paços Ferreira, Nacional, Portimonense, Benfica, FC Nürnberg, Granada, Metz, Alanyaspor, Rangers ve Gençlerbirliği kulüplerinde oynadı. 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da mücadele ediyor. Ustaya selam, yola devam !..
# Kocaelispor

17 Nis 2024 - 10:33 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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