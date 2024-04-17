NEVZAT hoca çok FAYDALI olur, Gökçe kaçırmamalı

Ben, antrenör ve özellikle hakem camiasında büyüdüm. Babamın dostları, babamı hiç unutmadı. Tarım uzmanı, köylere hakim olan Anadolu çocuğu ve ödüllü şair, eski hakem ve gözlemcimiz Nevzat Faydalı hocam, ziyaretime geldi. Derince'de Sertif Gökçe'ye gerçekten Faydalı bir seçim kazandırdı. Hasret giderdik. Ölenlerimizi andık... Köyler noktasında Gökçe'ye yine büyük destekler verecektir. Faydalı adam vesselam... (Bunu yazmamı istemese de ben yazdım)…