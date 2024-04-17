17 Nis 2024 - 10:34- Siyaset G:

NEVZAT hoca çok FAYDALI olur, Gökçe kaçırmamalı

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
NEVZAT hoca çok FAYDALI olur, Gökçe kaçırmamalı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ben, antrenör ve özellikle hakem camiasında büyüdüm. Babamın dostları, babamı hiç unutmadı. Tarım uzmanı, köylere hakim olan Anadolu çocuğu ve ödüllü şair, eski hakem ve gözlemcimiz Nevzat Faydalı hocam, ziyaretime geldi. Derince'de Sertif Gökçe'ye gerçekten Faydalı bir seçim kazandırdı. Hasret giderdik. Ölenlerimizi andık... Köyler noktasında Gökçe'ye yine büyük destekler verecektir. Faydalı adam vesselam... (Bunu yazmamı istemese de ben yazdım)…
# büyük, seçim, sertif gökçe

17 Nis 2024 - 10:34 - Siyaset

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.484.647 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL