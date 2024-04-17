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Kharaishvili takımla birlikte çalışmaya başladı

Kocaelispor- Tuzlaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan ve 4 hafta sahalardan uzak kalan Giorgi Kharaishvili, önceki gün düzenlenen a...

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Kharaishvili takımla birlikte çalışmaya başladı mask

Kocaelispor- Tuzlaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan ve 4 hafta sahalardan uzak kalan Giorgi Kharaishvili, önceki gün düzenlenen antrenmanda takımla birlikte çalışmaya başladı. Önceki gün yaptığımız haberde, Gürcü oyuncunun takımla birlikte çalışmalara başlayacağını yazmıştık

BANDIRMA MAÇINA YETİŞİR

Kocaelispor, pazartesi günü oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını Brunga Tesisleri’nde sürdürüyor. Temsilcimizde 4 hafta önce oynanan Tuzlaspor maçında, Gürcü oyuncu Giorgi Kharaishvili sakatlanmıştı. Çekilen MR sonucunda oyuncunun sağ arka adalesinde çekme olduğu görülmüştü. Gürcü oyuncu geçen hafta düz koşulara başladı. Önceki gün düzenlenen antrenmanda ise takımla birlikte çalıştı. Kharaishvili, çok yüksek ihtimalle Bandırmaspor maçına yetişecek.
# yüksek, Kocaelispor

17 Nis 2024 - 10:35 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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