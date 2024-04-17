Kharaishvili takımla birlikte çalışmaya başladı

Kocaelispor- Tuzlaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan ve 4 hafta sahalardan uzak kalan Giorgi Kharaishvili, önceki gün düzenlenen antrenmanda takımla birlikte çalışmaya başladı. Önceki gün yaptığımız haberde, Gürcü oyuncunun takımla birlikte çalışmalara başlayacağını yazmıştık
BANDIRMA MAÇINA YETİŞİR
Kocaelispor, pazartesi günü oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını Brunga Tesisleri’nde sürdürüyor. Temsilcimizde 4 hafta önce oynanan Tuzlaspor maçında, Gürcü oyuncu Giorgi Kharaishvili sakatlanmıştı. Çekilen MR sonucunda oyuncunun sağ arka adalesinde çekme olduğu görülmüştü. Gürcü oyuncu geçen hafta düz koşulara başladı. Önceki gün düzenlenen antrenmanda ise takımla birlikte çalıştı. Kharaishvili, çok yüksek ihtimalle Bandırmaspor maçına yetişecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.