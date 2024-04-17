Gündem vakıflar! Ensar ve TÜGVA'yla protokoller iptal edilecek

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bu döneminde meclis çoğunluğunu da aldı. 2 gün önce mazbatasını coşkulu bir törenle alan Hürriyet yeni dönemin ilk meclisini 20 Nisan tarihinde gerçekleştirecek.

İLK MECLİSİN GÜNDEMİ VAKIFLAR

CHP'li belediye başkanları göreve geldiğinde ilk yaptıkları işlerden birisi olan cemaat ve tarikatlara verilen desteğin kesilmesi oluyor. İzmit Belediye Meclisinde de çoğunluğu alan Hürriyet'in gündeminde vakıflara verilen yurt ve protokoller var.

VAKIFLARA PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞTİ

Bunlardan ilki 2 madde halinde meclise gelen İzmit Belediyesi ile Ensar-TÜGVA işbirliği protokolünün iptali olacak. AKP döneminde kendi görev sürelerinin de aşacak mahiyette 8-10-15 yıllık protokoller imzalanmıştı. Belediyeye ait İzmit Tepeköy Mahallesi'nde bulunan yurt binası yorganı terliğine kadar alınıp kendi işletme imkanı varken bu vakıflara peşkeş çekilmişti.