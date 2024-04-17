Gündem vakıflar! Ensar ve TÜGVA'yla protokoller iptal edilecek

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bu döneminde meclis çoğunluğunu da aldı. 2 gün önce mazbatasını coşkulu bir törenle alan Hürriyet yeni dönemin ilk meclisini 20 Nisan tarihinde gerçekleştirecek.
İLK MECLİSİN GÜNDEMİ VAKIFLAR
CHP'li belediye başkanları göreve geldiğinde ilk yaptıkları işlerden birisi olan cemaat ve tarikatlara verilen desteğin kesilmesi oluyor. İzmit Belediye Meclisinde de çoğunluğu alan Hürriyet'in gündeminde vakıflara verilen yurt ve protokoller var.
VAKIFLARA PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞTİ
Bunlardan ilki 2 madde halinde meclise gelen İzmit Belediyesi ile Ensar-TÜGVA işbirliği protokolünün iptali olacak. AKP döneminde kendi görev sürelerinin de aşacak mahiyette 8-10-15 yıllık protokoller imzalanmıştı. Belediyeye ait İzmit Tepeköy Mahallesi'nde bulunan yurt binası yorganı terliğine kadar alınıp kendi işletme imkanı varken bu vakıflara peşkeş çekilmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Derinceli - Yüce Türk milletinin garip çocuklarına sadece hizmet verilmeli. Tekke dergah cemaat nedir? Devlet güçsüz mü de bunlara fırsat veriliyor ?
Eroldemirbek - benim avuç içi çizgilerim İNSAN SARRAFI özelliklerini taşıyan insanlarda ve nadir bulunan çizgilerdir. FATMA HÜRRİYET bşk. na kaliteli değerli biri olduğu kararımı çoktan verip her fırsatta dile getirmişimdir . SN. BŞK. ın BU SON HAMLESİNİDE ÇOK YERİNDE , ÇOK DEĞERLİ BULUYOR KENDİSİNİ TEBRİK EDİYORUM .
Derince'li - Planı yapılacak kamuda tasarrufu ilk önce Saray'dan ve Ensar Tügva gibi derneklere aktarılan paraları kesip verilenleri faizi ile birlikte geri almakla başlansın, ne demek ülkede 3 tane Saray yaptırıp kendi malı gibi ailesi etrafı ve eşrafını toplayıp bayram yapmak ne demek yuhh olsun
İzmi̇tli̇ - Aynen başkanım,bilalin vakfına kendileri bağış veya yardım yapsınlar.İğrenç Ensar in adını bile duymak istemiyorum.
Poyraz - İşte bu harika tüm Türkiye de olmalı aslında
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.