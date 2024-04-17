ERTUĞRUL SAĞLAM HACİZ KOYDURDU

Kocaelispor eski teknik direktörü, kulüple ilgili görevi sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ertuğrul Sağlam, alacağıyla ilgili mahkemeye başvurdu.
HACİZ GÖNDERDİ
Ertuğrul Sağlam haciz gönderdi. Bursa’da faaliyet gösteren Gıybet Restaurant’tan alacağına karşılık haciz davası açan Sağlam, davayı kazandı. Dumlupınar Mahallesi, Kader Sokak’ta yer alan firmadan alacağını tahsil edemeyen Sağlam, iğneden ipliğe kadar haciz işlemi yaptırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emre - Ne alaka simdi restaurant a haciz koydurduysa ? Kocaeli Gazetesi Spor sevisiyle sen spor yazarımısin yorsa mahalle habercisimi?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.