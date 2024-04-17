Başkan Bulut, Mart ayı ihracat verilerini değerlendirdi  

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Bulut, 2024 yılı Mart ayı ihracat verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dış ticarete ilişkin önemli tespitlerde bulunan Başkan Bulut şu ifadelere yer verdi; “Ülkemizin Mart ayına ilişkin dış ticaretine bakacak olursak; 2024 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat %4,1 oranında azalışla 22 milyar 578 milyon dolar, ithalat %5,7 oranında azalışla 30 milyar 95 milyon dolar olmuştur. 2024 yılı Ocak-Mart döneminde ise, ihracat %3,6 oranında artışla 63 milyar 656 milyon dolar, ithalat %12,6 oranında azalışla 84 milyar 128 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

MART AYINDA EN FAZLA İHRACAT ALMANYA İLE…

Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 Milyar 749 Milyon Dolar), İtalya (1 Milyar 301 Milyon Dolar) ve ABD (1 Milyar 264 Milyon Dolar) olmuştur. Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (9 milyar 965 milyon dolar), Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri (3 Milyar 937 Milyon Dolar) ve diğer Avrupa ülkeleri (3 Milyar 220 Milyon Dolar) olmuştur. Mart ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi sektörü %94,6 (21 Milyar 348 Milyon Dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü, %3,5 (789 Milyon Dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörüdür %1,5 (339 Milyon Dolar)

İSTANBUL’DAN SONRA…

İlimizin dış ticaret verilerine bakacak olursak; 2024 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illerine göre ihracatta; İstanbul % 23 azalış ve 4 milyar 410 milyon dolarla birinci sırada ve Kocaeli % 5,6 artış ve 3 milyar 40 milyon dolarla ikinci sırada yer almıştır. Faaliyet İlleri Bazında İhracatta En Fazla Artış incelendiğinde sırasıyla Çorum 187 milyon dolarla birinci il ve Kocaeli 160 milyon dolar ile ikinci il olmuştur.

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ VE REKABETÇİ İHRACAT PERSPEKTİFİNDE

2023 yılında küresel ekonomideki zorlu koşullara rağmen Türkiye’nin küresel mal ve hizmet ihracatındaki payı artmıştır. Türkiye’nin küresel mal ihracatından aldığı pay 2022 yılında % 1,02 iken 2023 yılında 0,06 puan artışla %1,08’e yükselmiş ve tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Türkiye’nin hizmet ihracatı 100,8 milyar dolar olarak gerçekleşerek küresel ihracattan aldığı pay % 1,3 ile rekor seviye ulaşmıştır. Kocaeli Ticaret Odası olarak, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”