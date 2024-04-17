- Ekonomi

Asgari ücrete ara zam var mı ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında ara zammın gündemde olmadığını açıkladı.

Asgari ücrete ara zam var mı ? mask

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretliye ara zam olmayacağını belirterek "öyle bir şey gündemimizde yok" dedi.

Kaynak: cumhuriyet
# asgari ücret, Zam

17 Nis 2024 - 11:57 - Ekonomi

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