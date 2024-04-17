- Asayiş

‘Yerde hareketsiz yatıyor’ diye ihbar ettiler, ölü çıktı

İzmit ilçesinde vatandaşların, ‘Yerde hareketsiz yatıyor’ diye ihbar ettiği kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde ölü olduğu ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı
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‘Yerde hareketsiz yatıyor’ diye ihbar ettiler, ölü çıktı mask
‘Yerde hareketsiz yatıyor’ diye ihbar ettiler, ölü çıktı
‘Yerde hareketsiz yatıyor’ diye ihbar ettiler, ölü çıktı
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Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Karabaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar, Şehit Musa Sokak üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 25 yaşındaki Çelik Ocakoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerine gelen cenaze nakil aracıyla 25 yaşındaki gencin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
# sağlık, acil, cenaze

17 Nis 2024 - 12:08 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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