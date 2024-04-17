Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Karabaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar, Şehit Musa Sokak üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 25 yaşındaki Çelik Ocakoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerine gelen cenaze nakil aracıyla 25 yaşındaki gencin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
- Asayiş
‘Yerde hareketsiz yatıyor’ diye ihbar ettiler, ölü çıktı
İzmit ilçesinde vatandaşların, ‘Yerde hareketsiz yatıyor’ diye ihbar ettiği kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde ölü olduğu ortaya çıktı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.