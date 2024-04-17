Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

İzmit Barlar Sokağı’nda meydana gelen olayda iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen üç genç polise saldırınca, kalabalık polis grubu gençlere sokak ortasında şiddet uygulayarak kontrol altına aldı. Olayda polisin orantısız güç kullandığı iddia edildi. Kocaeli Valiliği de olayın ardından olayda zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 polis hakkında idari soruşturma başlattıklarını ve görevden uzaklaştırdıklarını duyurdu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından edindiğimiz bilgiye göre, Başsavcılık olaya adı karışan 3 polis hakkında soruşturma başlattı.