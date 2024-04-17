Darıca’da parklar çocuklar için yaza hazırlanıyor

Darıca Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelindeki parklarda bulunan çocuk oyun gruplarını yenileme çalışmalarına başladı. Okulların kapanmasıyla birlikte aileleriyle birlikte parklarda daha fazla vakit geçirecek olan çocukların daha güvenli ve huzurlu bir ortamda eğlenebilmeleri için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Parklarda bakım onarım ve yenileme çalışmalarını hızlandıran Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklardaki oyun gruplarında oluşabilecek kazalara karşı çocukların korunabilmeleri için titiz bir çalışma yürütüyor.
PARKLAR ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ HALE GETİRİLİYOR
Çocukların aileleriyle birlikte parklarda daha güvenli bir şekilde vakit geçirebilmeleri için harekete geçen Darıca Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan bütün parklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor. Parklarda bulunan ve eskiyen çocuk oyun grupları tamamen yenilenip daha işlevsel hale getirilirken çocuklar için de daha konforlu ve güvenli ortam hazırlanıyor. Böylece çocuklar parklarda doyasıya eğlenirken aileler de çocuklarıyla birlikte parklarda gönül rahatlığıyla vakit geçirecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.