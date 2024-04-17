31 Mart Yerel Seçimleri’nde Başiskeleli vatandaşların büyük teveccühü ile yeniden belediye başkanı seçilen Başkan Özlü, yeni dönemde de gönül belediyeciliğine devam ederek hemşehrileriyle gönül bağlarını güçlendirmeye devam ediyor.Kentte genç yaşlı, kadın erkek, çoluk çocuk herkes ile iletişim bağlarını ve gönül köprülerini kuvvetlendiren Başkan M. Yasin Özlü, son olarak Serdar Mahallesi ve Barbaros Mahallesi’nde hasta ve yaşlı ziyareti gerçekleştirdi. İlk olarak ilçenin kanaat önderlerinden Nizamettin Varol’u evinde ziyaret eden Başkan Özlü, daha sonra bir kaza sonucu yaralanan Ömer Davutbayrak’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Özlü, ziyaretlerde hemşehrilerinin sağlık durumları hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Başkan Özlü’den hasta ve yaşlı ziyareti
Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ilçede ikamet eden hasta ve yaşlı büyüklerini ziyaret etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.