17 Nis 2024 - 13:37- Siyaset G:

AKP Kocaeli Milletvekili Yaman'ın kolu kırıldı

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın yere düşmesi sonucu bileği kırıldı

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
AKP Kocaeli Milletvekili Yaman'ın kolu kırıldı mask

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, dün akşam saatlerinde kendi evinde çocuklarıyla oyun oynayarak ilgilendiği esnada evde bulunan bir eşyaya ayağı takılması sonucu yere düştü. Yere düşerek sağ kolunun üzerine düşen Yaman, evinin yakınlarında bulunan bir hastaneye gitti. Çocuklarıyla zaman geçirdiği esnada talihsiz olay yaşan AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın sağ kolunu 2 farklı noktadan kırıldığı öğrenildi.  
# AKP

17 Nis 2024 - 13:37 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.484.647 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL