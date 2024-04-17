AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, dün akşam saatlerinde kendi evinde çocuklarıyla oyun oynayarak ilgilendiği esnada evde bulunan bir eşyaya ayağı takılması sonucu yere düştü. Yere düşerek sağ kolunun üzerine düşen Yaman, evinin yakınlarında bulunan bir hastaneye gitti. Çocuklarıyla zaman geçirdiği esnada talihsiz olay yaşan AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın sağ kolunu 2 farklı noktadan kırıldığı öğrenildi.
17 Nis 2024 - 13:37- Siyaset Güncelleme:
AKP Kocaeli Milletvekili Yaman'ın kolu kırıldı
AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın yere düşmesi sonucu bileği kırıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Aheste Aheste - Beddua almıştır.
Eroldemirbek - geçmiş olsun.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.