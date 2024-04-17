Kocaelililer için “Türkiye - Hollanda Danışma Günleri” düzenlenecek

1 Şubat 1968 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti İle Hollanda Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre, Hollanda’da çalışan vatandaşlar ile bu kişilerin aile bireyleri, sosyal güvenlik haklarını Türkiye’de de kullanma hakkına sahip. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Hollanda Sigorta Kurumu (SVB) arasında Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Kütahya, Sakarya ve Yalova illerinde ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik olmak üzere 7-8-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında SGK Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde “Türkiye - Hollanda Danışma Günleri” düzenlenecek. Danışma Günlerinden Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kocaeli, Kütahya, Sakarya ve Yalova illerinde ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri yararlanabilecek. Konu ile ilgili SGK Kocaeli İl Müdürlüğü'nde şu açıklama yapıldı:

Danışma hizmeti, Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına (yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan yardımlar) ve yurt dışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Hollandalı uzmanlarla yüzyüze yapacakları görüşmelerle cevaplandırılması şeklinde gerçekleştirilecek.

Danışma hizmeti ücretsiz olarak Türkçe ve Felemenkçe dillerinde verilecek ve danışma hizmetinden yararlanmak isteyenlerin 0 312 432 12 26 veya 0 312 432 12 29 numaralı telefonlardan randevu almaları ve danışma gününe mutlaka kimlik, Türk sigorta sicil numarası, tahsis numarası, yabancı ülke sosyal güvenlik numarası / sicil numarası, Hollanda’da bulunduğu esnadaki ikamet ve çalışma yerlerine ait belgelerle birlikte gelmeleri gerekiyor.

Danışma Günlerinin Yapılacağı Yer ve Saat:

Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Demirtaşpaşa Mahallesi (Santral Garaj) İnönü Caddesi No:114 Osmangazi / BURSA

07.05.2024 Salı 10:00 – 17: 00

08.05.2024 Çarşamba 09:30 – 17: 00

09.05.2024 Perşembe 09:30 – 17: 00