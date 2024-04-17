Bize 3 puandan başkası haram

GALİBİYETTEN BAŞKASI HAYAL EDİLMİYOR
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, pazartesi günü Ümraniyespor ile çok kritik bir maça çıkacak. Önceki gün, 1 günlük aranın ardından çalışmalarına devam eden takımda teknik adam Gürsel eski öğrencilerine karşı sahada olacak . Gürsel, eski takımının eksik yönlerini çok iyi biliyor ve Kocaelispor’u buna göre çalıştırıyor. “Kendi kurduğum takıma karşı oynayacağız” diyen Gürsel, tamamen bu maça odaklanmış durumda. Galibiyetten başka sonuç düşünülmüyor.
MODUMUZ YÜKSELDİ
Öte yandan Kocaelispor’da moraller yerinde. Göztepe ve Giresun galibiyetler takımın modunu yükseltti. Yeniden Süper Lig’e inanmaya başlayan futbolcuların da performansları artmaya başladı. Eksik futbolcular takıma tek tek dönüyor. Geçen hafta cezası biten Oğuz Ceylan da takıma katıldı. Sakatlığı bulunan Giorgi Kharaishvili takımla birlikte çalışmalara başladı. Bir diğer Gürcü oyuncu Davit Skhirtladze de Ümraniyespor maçından sonra cezasını tamamlayıp, Bandırma maçıyla takıma geri dönecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.