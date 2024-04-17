- Spor

Bize 3 puandan başkası haram

Trendyol 1.Lig’de averajla 3.sırada yer alan Kocaelispor, pazartesi günü oynayacağı Ümraniyespor deplasman maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Temsilcimiz, mutlak 3 puanı almak için konsantre olmuş durumda. Mustafa Gürsel eski öğrencilerine karşı sahada olacak. Hak eden 3 puanı hanesine yazdıracak

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Bize 3 puandan başkası haram mask

GALİBİYETTEN BAŞKASI HAYAL EDİLMİYOR

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, pazartesi günü Ümraniyespor ile çok kritik bir maça çıkacak. Önceki gün, 1 günlük aranın ardından çalışmalarına devam eden takımda teknik adam Gürsel eski öğrencilerine karşı sahada olacak . Gürsel, eski takımının eksik yönlerini çok iyi biliyor ve Kocaelispor’u buna göre çalıştırıyor. “Kendi kurduğum takıma karşı oynayacağız” diyen Gürsel, tamamen bu maça odaklanmış durumda. Galibiyetten başka sonuç düşünülmüyor.

MODUMUZ YÜKSELDİ

Öte yandan Kocaelispor’da moraller yerinde. Göztepe ve Giresun galibiyetler takımın modunu yükseltti. Yeniden Süper Lig’e inanmaya başlayan futbolcuların da performansları artmaya başladı. Eksik futbolcular takıma tek tek dönüyor. Geçen hafta cezası biten Oğuz Ceylan da takıma katıldı. Sakatlığı bulunan Giorgi Kharaishvili takımla birlikte çalışmalara başladı. Bir diğer Gürcü oyuncu Davit Skhirtladze de Ümraniyespor maçından sonra cezasını tamamlayıp, Bandırma maçıyla takıma geri dönecek.
# Kocaelispor, Göztepe

17 Nis 2024 - 13:51 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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