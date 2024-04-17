İzmit Belediyesi Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri yeni dönemde de devam ediyor

Kadınlara yönelik açık havada spor aktiviteleri organize etmeye devam eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, sağlık yaşam adına yürüyüş düzenledi. SEKA Park’ta uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılan yürüyüş organizasyonu sayesinde güzel havanın tadını çıkaran kadınlar hem sosyalleşti hem de spor yapma imkânı buldu.

YÜRÜMEYE TEŞVİK EDİYOR

İzmit Belediyesinin gerçekleştirdiği yürüyüş organizasyonlarında, kent yaşamında halk sağlığının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra kentsel hareketliliği de arttırarak vatandaşların yürümeye teşvik edilmesi hedefleniyor.

KATILIMCILAR TEŞEKKÜR ETTİLER

Yürüyüşe İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi ve İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun da katıldı. Tüm İzmitlilerin davetli olduğu organizasyondan memnun kalan katılımcılar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya teşekkür ettiler.